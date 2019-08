Sebastiana legt uit waarom ze uit elkaar ging met Martin na Love Island

Het was het koppel dat op Love Island het snelst voor elkaar had gekozen, en ze bleven samen tot het einde van de opnames. Ze haalden zelfs de finale. Maar eens thuis bleef het niet duren voor Sebastiana en Martin, en zij legt nu in een vlog uit waarom.

“Zoals jullie weten hebben Martin en ik gezamenlijk besloten om er een punt achter te zetten. Ik vind dit echt ontzettend moeilijk om te doen. Ik ben jullie en uitleg verschuldigd”, steekt ze van wal in haar vlog. Waarna ze een brief voorleest aan Martin. “Liefste Martin, als ik deze brief opnieuw ga lezen, ga ik niet geloven dat het waar is. Ons verhaal is iets speciaal en weet zelfs niet of dit ooit zal kunnen worden overtroffen. En zoals het begint bij elk sprookje, was er een meisje. En dat meisje was even de weg kwijt. Tot er een kans kwam die heel haar leven zou veranderen. Wat er daarna gebeurde, had ze nooit verwacht.”

“Ik had nooit gedacht dat ik iemand zou ontmoeten, in geen honderd jaar. Maar daar was je dan.” Dat het geen liefde op het eerste gezicht was, maar ze wel een vibe voelde, vertelt ze vervolgens. “Het waren de twee mooiste maanden van mijn leven en je hebt me herinneringen gegeven waar ik nooit had van durven dromen. Ik ben je dankbaar daarvoor. Maar alles veranderde toen we weer terugkwamen. Meer ruzies, meer discussies over domme dingen.” Ze zegt dat er iets miste tussen hen. “Ons vuur was weg, onze passie. Het zou zo gemakkelijk zijn om te zeggen: het is zijn fout. Maar het is niemand zijn fout. We waren vergeten dat we ervoor moesten werken. Ik vind het jammer en het doet me pijn, maar ik weet dat het beter zo is.”

“Mijn hart houdt nog altijd van jou, het is mijn hoofd dat zegt dat ik mezelf op de eerste plaats moet zetten. Dat ik mijn dromen niet on hold zou moeten zetten voor de jouwe.” En die dromen zijn te verschillend, zegt ze. “Jij wil een carrière, ik wil een gezin. Ik neem je niets kwalijk: we hebben alles geprobeerd. Je verdient het beste. Sorry dat ik het niet was”, sluit ze haar vlog af.