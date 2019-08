Victoria’s Secret heeft wel heel goed gekeken naar ontwerp van bekend lingeriemerk

Een maand geleden kwam Victoria’s Secret nog in opspraak omdat het een ontwerp van het lingeriemerk Fleur du Mal zou hebben gestolen. Nu is het weer van dat, maar dit keer gaat het om een creatie van het bekende Britse label Agent Provocateur.

Het was modewaakhond Diet Prada die bekendmaakte dat Victoria’s Secret een ontwerp van Agent Provocateur klakkeloos had overgenomen. Meteen goed voor de tweede beschuldiging van kopieergedrag in amper een maand tijd. “Hoeveel nagels aan de doodskist hebben we nog nodig voor we Victoria’s Secret volledig mogen begraven?”, klinkt het cynisch in de post op Instagram van Diet Prada.

De gelijkenissen zijn in elk geval onmiskenbaar. Het zwarte lingeriesetje heeft telkens een doorzichtige bustier en broekje die verbonden zijn door zwarte banden die over de stof lopen. De Mesh Plunge Bra is nu voor 65 euro verkrijgbaar via de website van Victoria’s Secret, terwijl die bij Agent Provocateur niet meer beschikbaar is omdat het om een ontwerp van de vorige zomercollectie gaat, wat het nog pijnlijker maakt voor die eerste.

Een zoveelste tegenvaller op rij dus voor het Amerikaanse label na de slechte verkoopcijfers, het afgelasten van de jaarlijkse modeshow, de sluiting van een resem winkels en de voortdurende kritiek op de perfecte lichamen die ze in hun lingerie hijsen. "Victoria's Secret heeft zichzelf irrelevant gemaakt", klinkt het dan ook al een tijdje in de Amerikaanse modepers.