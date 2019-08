Festivalgangster (18) opgejaagd voor filmpje brandende vlag

De vlaggenhistorie van Pukkelpop blijft maar nazinderen. Een festivalgangster weet er alles van. Ze had een filmpje op sociale media gepost van de Vlaamse vlag die in brand werd gestoken op de camping. “Een domme puberale daad”, zegt ze zelf. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken reageerde door die beelden zelf te posten en de jonge vrouw kreeg enkele dagen bakken haatberichten toegestuurd.

Doxxing heet het in het jargon. De privégegevens van een persoon verspreiden. Gevolg: iedereen die daar de nood toe voelt kan die persoon gelijk wat toesturen. Nu iedereen een smartphone en een half dozijn sociale media-accounts heeft, is dat verre van onschuldig.

Vraag maar aan T.S. (18). Zij had op de camping van Pukkelpop een filmpje gemaakt van enkele jongeren die een Vlaamse vlag in brand hadden gestoken. Eén van die vlaggen die de jongerenafdeling van Vlaams Belang had uitgedeeld. “Het waren haar buren op de camping die die vlag in brand hadden gestoken”, zegt haar vader. “Oververmoeid na vier dagen festival en misschien een beetje dronken heeft ze dat filmpje op haar Instagram gezet. Een domme puberale daad, noemt ze dat nu.”

Intimidaties

Foto: instagram

Alleszins eentje met serieuze gevolgen. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken kreeg de beelden toegestuurd en zette die prompt op zijn eigen sociale media. “De verdraagzaamheid van links”, zette hij online met de naam van de jonge vrouw bij.

“Ze kreeg onmiddellijk een enorme stroom van reacties binnen”, zegt haar vader. “Intimidaties, verwensingen. Ik moet er geen tekeningetje bij maken. Die mannen hebben zelfs mijn account gevonden en ik begon ook van die berichten te krijgen.”

Excuses

Het meisje, serieus geschrokken, schreef uiteindelijk een lang bericht naar Van Grieken om de zaak uit te klaren. “Excuses aanvaard”, zei die en hij verwijderde zijn bericht. Maar het kwaad was natuurlijk al geschied. De naam circuleerde en de berichten lieten niet af.

“Ik heb nooit tot iets opgeroepen”, zegt Van Grieken zelf. “Zij had dat filmpje van die brandende vlag online gezet met hartjes erbij. Iedereen kon daar aan en ik heb dat filmpje ook maar toegestuurd gekregen. Uiteindelijk doen er maar twee dingen toe: is het politiek relevant en is de dame in kwestie meerderjarig. Na afgelopen weekend mag het duidelijk zijn dat die vlag wél politiek relevant is. En u zegt mij net zelf dat de dame 18 jaar is.”

Stap te ver

De politieke reacties zijn alvast niet mals voor Van Grieken. Groen-voorzitter Meyrem Almaci tweette: “In Vlaanderen heeft Tom Van Grieken met zijn ranzige doxxingtweet net alweer een stap verder gezet, veel té ver, in het normaliseren van intimidatie en haat.” Vlaams sp.a-fractieleider Conner Rousseau heeft het over “intimidatie en publiek voor de bloedhonden gooien van jonge vrouwen, de nieuwe stijl van Van Grieken”.

In feite kun je doxxing nog het best samenvatten als puur pestgedrag op het internet. En beide extremen maken zich daar schuldig aan. Zo lagen de contactgegevens van een rits leden van Schild&Vrienden ook te grabbel op het internet met alle gevolgen van dien.

T.S. is intussen voor tien dagen vertrokken naar het buitenland. “Misschien maar goed ook”, zegt haar vader. “Dan kan alles overwaaien.”

Foto: instagram