Ruim 14.500 Vlaamse scholieren vragen gratis probeerabonnement De Lijn aan

Voor het tweede jaar op rij laat De Lijn Vlaamse scholieren die in september in het 1ste middelbaar starten de hele maand kosteloos met bus en tram reizen. 14.513 scholieren hebben via het online platform ingetekend op het gratis probeerabonnement. Dat is ruim 22 procent van de 64.533 scholieren die werden aangeschreven, meldt de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij woensdag.

Met het gratis Buzzy Pazz-probeerabonnement van 33 euro wil De Lijn, op een scharniermoment in de schoolcarrière, de keuze voor een veilig en duurzaam woon-schoolverkeer promoten. Van zondag 1 september tot en met maandag 30 september kunnen deze scholieren onbeperkt de bus of tram nemen, ook in het weekend en voor andere verplaatsingen dan naar school.

Op 18 augustus werd de intekenperiode afgesloten. In totaal ontving De Lijn 14.513 aanvragen, waarvan 649 voor kinderen die niet geboren zijn in 2007 maar toch starten in het eerste middelbaar. Ook zij kwamen in aanmerking. De meeste aanvragers kregen hun abonnement reeds op magneetkaart toegestuurd. De late aanvragers zullen dit uiterlijk op 28 augustus in de bus ontvangen, aldus De Lijn.

Volgens De Lijn heeft overigens één op de drie van de Vlaamse scholieren van 12-17 jaar een De Lijn-abonnement.