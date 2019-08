Van Quickenborne dient klacht in tegen Vlaams Belang

Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) dient een klacht in wegens laster. Foto: BELGA

“Van Quickenborne blaast positief”, verscheen maandagavond op de Facebookpagina van Vlaams Belang Kortrijk. Daaronder: een verslag van een “getuige”, dixit de auteur van het bericht, die had gezien hoe de Kortrijkse burgemeester na de voetbalwedstrijd KVK-Anderlecht eerst probeerde om een politietest af te wimpelen en nadien positief testte op alcohol en/of drugs. “Hij heeft zijn wagen mogen laten staan en zijn vrouw is hem komen halen”, zo zegt de “getuige” nog.

Alleen: volgens Van Quickenborne is er niets van aan. De woordvoerder van de Kortrijkse politiezone bevestigt dat. “Omdat het niet de eerste keer is dat Vlaams Belang uitpakt met fake news én omdat hij deze keer persoonlijk wordt zwartgemaakt, laat de burgemeester dit niet passeren”, zegt zijn raadsman Jan Leysen. Van Quickenborne dient een klacht in tegen de personen achter de Facebookpagina wegens laster.

Het Kortrijkse schepencollege beet zich al enkele keren de tanden stuk op valse informatie die door Vlaams Belang massaal werd verspreid. “Maar dit keer hebben ze het niet zo slim aangepakt”, zegt advocaat Leysen. Ze beschuldigen Van Quickenborne van rijden onder invloed, een doofpotoperatie en ze sleuren ook zijn vrouw mee in bad. Wij gaan hier sowieso mee naar de rechtbank.” Eind 2017 hielp Vlaams Belang Kortrijk ook al het bericht verspreiden dat Van Quickenborne betrokken was bij een vechtpartij. Ook die informatie wordt door Van Quickenborne ontkend.