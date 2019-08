Mick Schumacher: "Geen idee wanneer ik in de F1 zal racen"

Mick Schumacher, de 20-jarige zoon van F1-legende Michael Schumacher, werkt hard aan de voorbereiding van zijn toekomstige overstap naar de Formule 1. Wanneer die er komt, blijft echter een groot vraagteken.

In Hongarije won Mick Schumacher zijn allereerste race in de Formule 2, de opstapklasse richting de Formule 1 en opvolger van het GP2-kampioenschap dat onze landgenoot Stoffel Vandoorne ooit won.

Wanneer je de zoon bent van Michael Schumacher dan sta je uiteraard steeds in de schijnwerpers en rust er een enorme druk op je schouders. Na een moeilijk debuut in de Formule 2 volgde al snel kritiek maar na zijn eerste overwinning volgt ook snel de vraag wanneer hij in de voetsporen van zijn vader zal treden en debuteert in de Formule 1.

"De tijd zal het leren", antwoordde Mick Schumacher, die duidelijk met beide voeten op de grond blijft. "Uiteraard is het geweldig om je eerste overwinning in de F2 te behalen. Ik moet echter nog erg hard aan mezelf werken. Of ik volgend jaar naar de Formule 1 ga of in de komende twee of drie jaar, ik weet het niet. Ik ga mijn uiterste best doen om zoveel mogelijk te leren, zodat ik me zo comfortabel mogelijk voel wanneer ik deze belangrijke stap zet en me er klaar voor voel."

In die voorbereiding wordt Mick Schumacher geholpen door Ferrari. Mercedes en Ferrari toonden de voorbije jaren sterke interesse in Mick maar het was uiteindelijk Ferrari dat de strijd om de zoon van Michael Schumacher won.

In de Ferrari Driver Academy, het talentenprogramma van de Scuderia voor jonge rijders, proberen ze Mick Schumacher zo goed mogelijk voor te bereiden op een F1-debuut.

Bij Ferrari dromen ze er immers nu al van dat 'M. Schumacher' opnieuw op hun scharlaken rode F1-bolide zal staan, net als toen zijn vader Michael voor Ferrari reed.

