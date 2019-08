Fabrizio alweer uiteen met nieuwe vlam?

De romance tussen Fabrizio Tzinaridis (26) en ex-Miss België-kandidate Maithé Rivera (20) is er eentje van korte duur geworden. Op Instagram hebben de twee alle foto’s met elkaar verwijderd, en aan een vriendin bevestigt Maithé dat Fabrizio niet langer in beeld is. Alweer een nieuwe wending dus, in het woelige liefdesleven van de Temptation island-verleider.

Het zit Fabrizio Tzinaridis niet mee. Eind juli onthulde hij hoe zijn relatie met Pommeline op de klippen was gelopen na hun deelname aan Temptation island VIPS. Ze verbraken hun verloving nadat de 26-jarige tattooartiest het te bont gemaakt zou hebben met verleidster Julia. Fabrizio en Julia werden verschillende keren samen gespot in het openbaar. Maar ook die flirt was een kort leven beschoren. Bijna onmiddellijk dook dan weer een andere vrouw op in het spel: het 20-jarige model Maithé Rivera Armayones, Miss België-finaliste in 2017 en de ex-vriendin van Rode Duivel Thibaut Courtois. En het leek te klikken tussen Fabrizio en Maithé. De twee deelden geregeld kiekjes op sociale media en staken hun verliefdheid niet weg. Ook toen de Nederlandse roddelblogster Michella Kox verklapte dat Fabrizio in het geheim een zoontje heeft, bleef Maithé hem steunen.

Op Instagram bevestigt Maithé aan een vriendin dat Fabrizio niet meer in beeld is. Foto: Instagram

“Exit Fabrizio? Yes!”

Maar even snel zijn de vlinders in de buik alweer gaan vliegen, zo lijkt het. Fabrizio en Maithé hebben alle gezamenlijke foto’s op Instagram verwijderd, en volgen elkaar niet meer op de fotowebsite. Maithé heeft de breuk ook bevestigd: bij een Instagrambericht waarin een vriendin polst naar de exit van Fabrizio, antwoordt Maithé onomwonden “yes!”.

Het nieuws komt er op dezelfde dag dat ex-verloofde Pommeline voor het eerst reageert op Fabrizio’s vermeende overspel tijdens zijn deelname aan Dancing with the stars, met zijn danspartner Margot. Fabrizio zelf beweert nu overigens dat er van een breuk met Maithé geen sprake is en dat ze gewoon een pauze op sociale media inlassen. De stellige reactie van Maithé lijkt dat tegen te spreken. En ook Michella Kox beweert te weten dat de relatie voorbij is. Wordt ongetwijfeld vervolgd.