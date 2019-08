Schrijver van wereldhits Fred Rister overleden

De Fransman Fred Rister, die wereldhits schreef als “I gotta feeling” van de Black eyed peas en muziek schreef voor de Franse dj David Guetta, is dinsdag op 58-jarige leeftijd overleden. Dat is bij verschillende bronnen vernomen.

Dj, producer en componist Fred Rister, wiens echte naam Frédéric Riesterer was, komt oorspronkelijk uit Duinkerke. Hij werkte sinds de jaren 2000 samen met David Guetta. Samen schreven ze verschillende wereldhits en in 2010 wonnen ze een Grammy award voor het nummer “When loves takes over”.

“Als zoon van een arbeider, behaalde ik een diploma als kapper, verdiende de kost, was geliefd door mijn ouders, maar ik miste iets. Het was in de Stardust, een mythische club in De Panne, in de dj-booth, dat alles veranderde. De muziek, die muziek, veranderde me voor het leven”, schrijft Rister in zijn boek “Faire danser les gens”, dat in 2018 uitkwam.

Rister leed aan verschillende vormen van kanker en stopte zijn behandeling in 2017. Hij is gestorven in het ziekenhuis van het Noord-Franse Tourcoing, aldus David Guetta.

“Het was de meest loyale persoon die ik ooit ontmoet heb, en zij zijn zeer zeldzaam in deze wereld. Hij was zo getalenteerd, bescheiden, vrijgevig en discreet”, verklaarde Guetta aan AFP.

“I gotta a feeling”, stond zestien weken lang op nummer 1 in de Verenigde Staten en “When love takes over” heeft volgens de Franse dj de “popmuziek veranderd”.