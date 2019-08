Club Brugge dankzij goal Vanaken dicht bij Champions League

Club had al zijn energie, maturiteit en – bovenal – een konijnenpoot nodig, maar het keerde dinsdagnacht met een uitstekende 0-1-uitgangpositie terug naar België. Met ijswater in de aders zette Hans Vanaken een gouden penalty om in Linz. De eerste VAR-revisie in de Europese geschiedenis van een Belgische club had maximaal resultaat.