“Champions League is kinderdroom”

“Wie mij vijf jaar geleden had gezegd dat ik op mijn 21ste zou debuteren in de Champions League als één van de dragende spelers van een team, zou ik gegarandeerd voor gek verklaard hebben. Het is een kinderdroom”, grijnst Sander Berge. Het is zijn manier om te zeggen dat de kans erg groot is dat hij ook na 2 september nog bij KRC Genk zal spelen. Mét zijn volle goesting. “Ik ben 21 jaar, mijn beste jaren moeten nog komen.”