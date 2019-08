De nieuwste held van uw kind is misschien een tiener die na een vroeggeboorte een hersenletsel kreeg en in een rolstoel zit. Antwerpenaar Jordan Decremer (19), alias wheelchair_man, is met 70.000 volgers een rijzende ster op de populaire videoapp TikTok. “Mijn leven is in een jaar tijd grondig veranderd. Door TikTok vergeet ik soms dat ik in een rolstoel zit.”