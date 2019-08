Italiaans gerecht beveelt ontscheping migranten op reddingsschip

Het Italiaanse gerecht heeft dinsdag bevolen dat de migranten die opgevangen werden door de Open Arms, een Spaans humanitair schip, moeten ontschepen in het Siciliaanse Lampedusa. Het Spaanse schip wordt in beslag genomen. Dat melden gerechtelijke bronnen.

De procureur van Agrigento, Luigi Patronaggio, besliste dat de opvarenden de komende uren moeten ontschepen op het Siciliaanse eiland, gezien de situatie aan boord. Hij nam de beslissing na een inspectie van de gerechtelijke politie en twee dokters.

De procureur besliste ook om het schip van de Spaanse ngo Proactiva Open Arms preventief in beslag te nemen. Dat gebeurt in het onderzoek naar onbekenden voor opsluiting van personen, verwaarlozing en de weigering van officiële handelingen. De rechts-populistische minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini zei op Facebook dat dat onderzoek hem rechtstreeks viseert.

De beslissing van de procureur komt er kort nadat er in Spanje een militair schip was vertrokken. Het honderdtal migranten aan boord van de Open Arms zou daarop overstappen. Madrid nam die beslissing nadat een tiental migranten zich in de zee hadden geworpen, in een wanhopige poging om tot aan het Italiaanse eiland te zwemmen.

Het schip ligt al sinds donderdag op enkele honderden meters van de kust van Lampedusa. De migranten mogen het eiland niet op van de Italiaanse regering, ook al hebben zes Europese landen zich bereid verklaard om hen op te vangen.

De migranten zijn gered voor de kust van Libië. Sommigen zijn al negentien dagen aan boord. Dat is even lang als zij die eind december gered werden door de SeaWatch3 voor ze op 9 januari in Malta mochten van boord gaan.