Loïs Openda verrassend in de basis bij Club Brugge tegen LASK Linz

Club Brugge-coach Philippe Clement heeft een uur voor de wedstrijd zijn opstelling prijsgegeven voor het heenduel in de play-offronde van de Champions League, op bezoek bij het Oostenrijkse LASZ Linz. Clement had - eerder verrassend - een basisplaats in petto voor Loïs Openda.

In vergelijking met de tegenvallende 0-0 vrijdag in de competitie tegen Eupen wisselde Clement zijn elftal op vier plaatsen. Vaste basisspelers Clinton Mata, Simon Deli en Ruud Vormer namen logischerwijze hun plaats in de elf terug in, ten nadele van Thibault Vlietinck, de geblesseerde Brandon Mechele en Siebe Schrijvers. Voorin is Percy Tau geschorst. De Zuid-Afrikaan wordt niet vervangen door Krépin Diatta, vorig jaar de revelatie van blauw-zwart in de terugronde, maar door Loïs Openda.

De terugwedstrijd in het Jan Breydelstadion vindt volgende week woensdag plaats.

Opstellingen:

LASK Linz: Schlager - Pogatetz, Wiesinger, Trauner - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Goiginger, Klauss, Tetteh

Club Brugge: Mignolet - Mata, Mitrovic, Deli, Sobol - Rits, Vormer, Vanaken - Dennis, Okereke, Openda