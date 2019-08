Ruben Van Gucht wil meer geld en laat grote held Jacques Vermeire alleen op podium

Voor geld danst de beer, maar soms is dat niet genoeg. Nadat zijn vraag om meer centen was geweigerd, is sportjournalist Ruben Van Gucht abrupt gestopt als aangever van komiek Jacques Vermeire (69). Van Gucht zelf houdt het op “een dispuut rond auteursrechten”. Tijdens de jongste voorstelling kwam hij al niet meer opdagen, waardoor de manager van Vermeire gauw moest inspringen. “Dit is allesbehalve professioneel.”