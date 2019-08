Lummense apotheker duikt naar wereldrecord in Indonesië

Lummen -

Begin augustus werden in Indonesië drie wereldrecords gevestigd. De Lummense apotheker Bart Adams (51) was de enige Belgische sportieveling. “Ik nam niet deel aan de langste menselijke ketting onder water en het afrollen van de grootste vlag onder water. Ik was wel een van de 3.131 diepzeeduikers. Allemaal goed voor het Guinness Book of Records. Het was mijn 1.000ste duik, dus ook heel speciaal.”