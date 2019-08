Maasmechelen -

Sinds de moord op Mia Tielens (61) in Maasmechelen is er al drie keer ingebroken in haar huis in de Zandstraat. De buit: enkel spullen van de verdachte die in de gevangenis van Hasselt zit. Politie en parket willen in het belang van het onderzoek geen commentaar kwijt.