Alonso en Toyota beginnen aan voorbereiding voor Dakar 2020

Zoals verwacht zal Fernando Alonso met een Toyota deelnemen aan de Dakar-rally in 2020. De tweevoudig wereldkampioen F1 zal zijn voorbereiding beginnen in Namibië.

Alonso mocht in maart al eens proeven van de Toyota Hilux waarmee Nasser Al Attiyah de Dakar 2019 mee op zijn naam schreef. In 2020 mag hij zelf een gooi doen naar de overwinning in de legendarische woestijnrally met aan zijn zijde naar alle waarschijnlijkheid vijfvoudig winnaar bij de motoren, Marc Coma.

Toyota en Alonso zijn geen onbekenden voor elkaar, de Spanjaard won twee keer de 24 uren van Le Mans en werd wereldkampioen in het WEC met de Japanners.

“Ik ben opgewonden om mijn avontuur met Toyota Gazoo Racing verder te zetten,” aldus Alonso.

“Sinds ik in november 2017 voor het eerst met een Toyota reed hebben we samen zoveel bereikt met twee opeenvolgende overwinningen in Le Mans, de titel in het WEC met het team en bij de rijders samen met Kazuki Nakajima en Sebastien Buemi.”

“Eerder dit jaar heb ik mogen proeven van een off-road ervaring en ik had er een goed gevoel bij, dat ik zou willen verlengen.”

“Ik wist dat het iets helemaal anders zou zijn en dat me een steile leercurve te wachten stond maar de Hilux voelde echt fantastisch. De auto gaf me meteen veel vertrouwen en ik was ronde na ronde sneller.”

“Ik kijk uit naar de volgende maanden van training, de kennismaking met de Hilux en het werken met het team.”

“Ik heb altijd volgehouden dat ik nieuwe uitdagingen wil najagen en ik zit in een geweldig team om dat te doen.”

Volgende week beginnen Alonso en Toyota aan de voorbereidingen in Namibië en later zullen er nog testen volgen in Europa, Afrika en het Midden Oosten. De Spanjaard zal eind oktober ook deelnemen aan de Rally van Marokko.

De Dakar zal voor het eerst doorgaan in Saudi Arabië in 2020. De start vindt plaats op vijf januari in Jeddah en zal eindigen op zeventien januari in Al Qiddiya.

