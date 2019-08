Nieuw gangenstelsel ontdekt in mergelgroeve in Riemst

In de onderaardse mergelgroeve Grote berg - ook wel Lacroixberg genoemd - in Zichen-Zussen is door de vzw Hulpdienst Groeven een nieuw gangenstelsel ontdekt.

De vzw Hulpdienst Groeven inspecteert en onderzoekt onderaardse mergelgroeven in de gemeente Riemst. “Tijdens onderzoek is een tot dan toe verborgen gedeelte ontdekt met onder meer circa 100 meter ganglengte, twee tot de verbeelding sprekende werkfronten, oude opschriften, een schacht en een graat (een tunnel naar een onderliggende mergelgroeve, nvdr)”, zegt burgemeester Mark Vos (CD&V). “Het landschap is niet aangetast door champignonkweek en moderne toevoegingen.”

Het nieuwe gangenstelstel heeft een grote erfgoedwaarde voor de gemeente Riemst. “De ontdekking betekent het toevoegen van een bijzondere locatie met een hoge erfgoedwaarde in de groeven van Riemst”, legt Vos uit. “De ontdekking is ook van belang voor de veiligheid. Het is nu mogelijk de stabiliteit van de pilaren, plafonds en de voorheen onbekende graet te controleren.”