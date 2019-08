De Red Lions hebben in hun derde, overbodige groepswedstrijd Wales ingeblikt met 6-0. Na eerdere zeges tegen Spanje en Engeland waren de Belgische hockeymannen nog voor de aftrap al zeker van groepswinst. In de halve finale wacht Duitsland, dat tweede eindigde in groep B achter Nederland. Onze Noorderburen nemen het in de andere halve finale op tegen Spanje.