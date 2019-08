Een 84-jarige Nederlander uit Lanaken heeft dinsdagmiddag rond 11.30 uur een dodelijke val gemaakt van zijn balkon aan de Maasdijk in Smeermaas. De man wilde de planten snoeien en is naar beneden gevallen.

In zijn tuin was een ploeg tuinmannen bezig met snoeiwerken. De bewoner wilde zelf nog wat planten bijknippen op zijn balkon. Daarbij is hij om onduidelijke reden naar beneden ...