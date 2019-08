Billie Eilish vindt de complimenten over haar baggy kledingstijl maar niets

Billie Eilish is een van de tieneridolen van het moment en heel wat jonge meisjes kopiëren maar wat graag haar baggy kledingstijl. In een interview met V Magazine laat de 17-jarige echter optekenen dat ze die lovende commentaren op haar outfits maar matig kan appreciëren. “Er zit een deel slutshaming achter”, zegt ze.

Nee, Billie Eilish draagt geen wijde truien en broeken omdat ze haar lichaam wil verbergen. Zoveel maakt ze meteen duidelijk in een interview met Pharrell Williams voor V Magazine. Hoewel ze aan de ene kant de commentaren op haar oversized kledingstijl wel kan smaken, plaatst ze er wel een kanttekening bij.

“De positieve reacties op hoe ik me kleed, dragen ook een aspect van slutshaming in zich. Het is alsof sommigen willen zeggen ‘Ik ben zo blij dat je je als een jongen kleedt zodat andere meisjes dat ook doen en er niet langer als sletten uitzien’. Dat is hoe het soms klinkt in mijn oren en ik kan niet genoeg benadrukken dat ik dat helemaal niet apprecieer.”

Geen statement

Wat ze ook niet bijzonder leuk vindt, is dat mensen zomaar aannemen dat ze met haar kleding een statement wil maken tegen wat als stereotiep vrouwelijk wordt gezien. “Ik draag gewoon waar ik zin in heb. Ik heb het altijd fantastisch gevonden als een vrouw of man zich gewoon goed voelt in haar of zijn lichaam en bereid is om dat te tonen op welke manier ook de voorkeur wegdraagt.”

Vooral dat laatste is iets waar ze het zelf moeilijk mee had in het verleden. De jonge artieste kampte rond haar dertiende met lichaamsdismorfie, een aandoening waarbij je enkel een extreem negatieve versie van je lichaam ziet.