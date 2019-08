Pick-up kan nog maar net tegenligger ontwijken na agressief inhalen

Een bestuurder kon met zijn dashcam vastleggen hoe een chauffeur agressief inhaalde. Tussen de E314 en Tienen bij Glabbeek besloot een gehaaste autobestuurder enkele auto’s voorbij te steken tegen een hoge snelheid. Op de beelden is te zien hoe hij zijn tegenligger nog maar net mist. Niet veel later maakt hij dezelfde fout. “Als zijn tegenligger in paniek was uitgeweken, had dit ernstige gevolgen kunnen hebben”, meldt Vias, Instituut voor Verkeersveiligheid. “Dit is agressief rijgedrag.”