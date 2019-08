Wie milieubewuster bezig wil zijn in de tuin kan binnenkort terecht op de gratis cursus 'kringlooptuinieren'. De cursus is een initiatief van Centrum Duurzaam Groen in samenwerking met Limburg.net en Vlaco vzw. Het opzet van kringlooptuinieren klinkt simpel: alle materialen die in de tuin te vinden zijn zoveel mogelijk hergebruiken.