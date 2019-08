Hij was de populairste man ooit op Tinder, maar daar is niet waar hij de liefde vond

De kans dat de naam Stefan Pierre-Tomlin een belletje doet rinkelen, lijkt gering. Nochtans werd de vandaag 29-jarige Brit in 2017 door Tinder uitgeroepen tot meest begeerlijke man van de app. Maar daar is niet waar hij uiteindelijk de liefde vond.

Voor minder dan veertig matches per dag kwam Stefan Pierre-Tomlin anno 2017 zijn bed niet uit. Hij zat toen al twee jaar op Tinder en slaagde er in die tijd in om met 14.600 swipes naar rechts de meest populaire man op de datingapp te worden. Hoewel hem dat ongetwijfeld heel wat dates opleverde en de bijnaam Mr. Tinder, bleef een vaste vriendin uit.

En toen bleek dat iemand leren via de traditionele weg nog het meest geluk van al opleverde. De vandaag 29-jarige televisiepresentator en model heeft zopas bekendgemaakt dat hij aan het daten is met ene Natasha Boon, een Britse deelneemster aan het programma ‘X-Factor’. Ze leerden elkaar kennen via een gemeenschappelijke vriend tijdens een avondje uit.

Hoop

Er is dus nog hoop voor wie liever een ander scenario voor ogen heeft dan elkaar te ontmoeten via een datingapp. “Normaal leren mensen elkaar tegenwoordig kennen via technologie, maar ik ben blij dat Natasha en ik die natuurlijke chemie hadden. Het was dus bijzonder leuk om haar op de ouderwetse manier te leren kennen”, zegt hij in een reactie aan de Daily Mirror.