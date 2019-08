Donald Trump tweet foto van enorme Trump Tower op Groenland

“Ik beloof dat ik dit Groenland niet zal aandoen.” Dat schreef Donald Trump bij een gefotoshopt beeld van een enorme Trump Tower op het eiland. Enkele dagen geleden raakte bekend dat de Amerikaanse president het eiland, dat tot Denemarken behoort, wil kopen.

Het is Trump menens. Hij wil Groenland kopen. Omdat de VS daar al een luchtmachtbasis heeft en “omdat het strategisch een goede zet zou zijn”, zo klonk het eerder deze week. Lees: vanop Groenland kunnen de VS heel Siberië in de gaten houden en eventuele raketten zien aankomen.

Sinds de president de aankondiging deed, circuleert er een gefotoshopt beeld op Twitter van een enorme gouden Trump Tower op het eiland, met daarbij het bijschrift: “Groenland binnen tien jaar.”

Datzelfde beeld heeft Trump nu zelf op Twitter gezet, maar dan met een nieuw bijschrift. “Ik beloof dat ik dit Groenland niet zal aandoen.”

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019

De kans dat het effectief tot een verkoop komt, is trouwens zeer klein. Niet alleen verklaarde Trump zelf al dat de aankoop niet “de hoogste prioriteit” heeft, maar ook de Deense premier Mette Frederiksen benadrukte al dat “Groenland niet te koop is”. “Groenland behoort toe aan Groenland. Ik hoop echt dat hij dit niet meende.”

Trump over de aankoop van Groenland