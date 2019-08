Tom Ford komt met verzorgingsproducten voor alle huidtypes en geslachten

Modeontwerper Tom Ford heeft een verzorgingslijn uitgebracht voor zowel mannen als vrouwen. De Amerikaan was zelf zeer nauw betrokken bij het wetenschappelijk onderzoek en claimt dat zijn producten meer zijn dan wat crème met een dure merknaam.

De gloednieuwe ‘Tom Ford Research’ verzorgingslijn werd afgelopen weekend gelanceerd in Hong Kong. De populaire ontwerper belooft in een persbericht dat de producten meer zijn dan alleen “wat wetenschappelijke formules die samengeperst werden in een flesje met daarop een dure merknaam”. Ford analyseerde naar eigen zeggen de meest voorkomende huidproblemen en probeert daar met zijn verzorgingslijn een antwoord op te geven. Hij richtte zelfs een onderzoekscentrum op om de producten te ontwikkelen.

“Ik wil verzorgingsproducten graag combineren met luxe”, zegt Ford in een persbericht. “Ik wil producten creëren die geschikt zijn voor alle geslachten en huidtypes. Dat is meteen ook de reden dat ik een onderzoekscentrum heb opgericht. We werken heel nauw samen met wetenschappers en hopen producten te ontwikkelen die echt iets veranderen.”

Momenteel bestaat de verzorgingslijn uit twee producten: het serum wordt momenteel aangeboden voor 320 euro, de crème voor 400 euro. Wanneer de producten in België te verkrijgen zijn, is momenteel nog niet duidelijk.