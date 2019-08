Belgisch echtpaar komt om tijdens bergwandeling in Tirol

Een Belgische man en vrouw, van 82 en 77 jaar, zijn om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in Obergurgl, in de Oostenrijkse Alpen. Het echtpaar was sinds zondagavond spoorloos.

Het vermiste echtpaar werd maandagnamiddag gevonden door een reddingshelikopter. De twee zijn om een nog onbekende reden in de diepte gestort, zo wordt gemeld. Hun lichamen werden intussen geborgen.

Het koppel hield van de bergen in Tirol. Ze waren al jarenlang stamgasten in Zwieselstein, in de Ötztaler Alpen, zo melden lokale media. De twee waren zondag gaan lunchen tijdens een wandeling in Schönwieskopf, maar omdat ze ’s avonds niet naar hun vakantieverblijf waren teruggekeerd, sloeg de eigenaar alarm.

Maandagnamiddag, na een lange zoektocht, werden hun lichamen gevonden. “De vrouw is vermoedelijk uitgegleden en de dieperik ingevallen”, zo meldt het hoofd van de reddingsoperatie. “Haar echtgenoot is haar wellicht achterna gesprongen in een poging haar te redden.”