Deze schoenen houden het zomerse gevoel ook in de herfst nog even vast

We kunnen het niet langer ontkennen: het einde van de zomervakantie nadert en winkelrekken vullen zich langzaam met de nieuwe herfstcollectie. Hoog tijd om na te denken welke schoenen je tijdens het vallen van de bladeren gaat aantrekken. Onze tip: kies voor een muiltje.

De temperatuur mag in de derde week van augustus dan weer naar boven klimmen, toch is het nooit een slecht idee om je voor te bereiden op het volgend seizoen: de herfst. Hoe graag we dat zomerse gevoel ook willen vasthouden, de sandalen gaan binnen enkele weken onherroepelijk de kast in. Maar wil je toch nog even nagenieten voor je je voeten weer in winterlaarzen propt? Kies dan voor een muiltje. Het schoeisel geeft je hetzelfde, vrije gevoel als een sandaal ondanks dat het je voeten toch wat meer bedekt. Kortom de ideale schoen voor de overgangsperiode van de zomer naar de herfst.

Met een hakje

Perfect voor op kantoor of een aperitiefje na de werkuren: het muiltje met een (kleine) hak. Kies voor een bredere blokhak voor wat extra steun en, indien de zon schijnt, laat je die tenen gewoon bloot.

1. Via Limone - 95,95 euro bij Torfs 2. River Island - 79,95 euro bij Zalando 3. Wandler - 375 euro bij Net-a-Porter 4. FRU - 143 euro bij New Paris Londres 5. Zara - 39,95 euro bij Zara

Geen tenen meer

Eerder regenachtig? Ga dan voor een gesloten muiltje in klassiek zwart of, als het net dat tikkeltje meer mag zijn, voor een opvallende print of kleur. Het oogt niet alleen luxueus en elegant, het zit ook nog eens bijzonder comfortabel.

1. Christian Louboutin - 745 euro bij Net-A-Porter 2. Amélie Pichard x La Redoute - 129,99 euro bij La Redoute 3. Mango - 69,99 euro bij Mango 4. Balenciaga - 550 euro bij de Bijenkorf 5. Only - 29,90 euro bij About You