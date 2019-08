Ruben Van Gucht plots verdwenen uit zaalshows Jacques Vermeire: “Een bitter dispuut”

Ruben Van Gucht en Jacques Vermeire, die al bijna een jaar lang samenwerkten voor de succesvolle zaalshow ‘Van 7 tot 77’, kunnen volgens Dag Allemaal niet meer door één deur. “Aan de grond van hun conflict ligt een geldkwestie”, zo luidt het. “En eergevoel.”

Enkele dagen geleden, op de Lichtfeesten in Reet, kregen de aanwezigen voor het eerst te horen “dat Ruben er door omstandigheden helaas niet bij kon zijn”. Ondertussen is elke verwijzing van de Sporza-journalist op de website en social media van Jacques Vermeire verdwenen. Nu staat er gewoon “Jacques Vermeire met aangever” te lezen.

Thomas Lowette, de manager van Vermeire, zucht als Dag Allemaal hem om een reactie vraagt. “Het staat Ruben volledig vrij om zijn overeenkomst met ons te willen openbreken én nog meer te vragen dan de forse royalty’s die we hem nu al betalen, als hij daar argumenten voor denkt te kunnen aandragen... Het is zo jammer. Onvoorstelbaar hoe Ruben zijn kinderdroom (Van Gucht was als kind grote fan van Vermeire, nvdr.) publiekelijk aan diggelen heeft geslagen.”

Ruben Van Gucht en zijn manager verklaarden alleen dat het dossier in handen ligt van hun advocaat en dat het geen kwestie is van geld maar van een dispuut over auteursrechten.

In oktober kondigde het duo hun zaalshow nog aan met dit spotje