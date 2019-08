Antwerpse Zoo verwelkomt tapirbaby vol stippen

De Antwerpse Zoo heeft er een nieuwe bewoner bij. Zaterdagavond rond 23.15 uur werd een babytapir geboren. Het gaat al om het achtste tapirjong voor de zoo. Momenteel is het kleintje, dat vol stippen staat, te bewonderen in de kraamkamer.

Na een zwangerschap van dertien maanden was het zaterdagavond een snelle en voorspoedige bevalling voor de Maleisische tapir Nakal. Na tien minuten floepte de baby er al uit, met het slurfje eerst. “Het jong drinkt goed en loopt al flink rond”, zo meldt de Zoo van Antwerpen. “Het blaakt van de gezondheid.”

“Als mama naar de kraamkamer gaat, volgt het kleintje. Ze kunnen vandaag dus al kraambezoek ontvangen. Het geslacht van het kleintje is nog onbekend, daarvoor moet het eerst een plasje doen. De verzorgers zullen dan hun lijstje opmaken met hun twee favoriete namen en de Facebookfans van de Antwerpse Zoo kunnen stemmen op de naam die zij het beste vinden passen bij de kleine tapir”, zo staat te lezen in een persbericht.

“Mama Nakal is een geweldige moeder, een echt natuurtalent”, zegt verzorger Lynn. “Het is ook een ervaren moeder. Ze is nu veel rustiger in omgang naar de verzorgers toe dan bij haar andere twee jongen. We houden de mama en de baby goed in de gaten, maar tot nu toe loopt alles zeer vlotjes. We glunderen hier allemaal.”

Bruin met witte stippen

De kleine tapir lijkt helemaal niet op zijn ouders. Het velletje van de baby is bruin met witte vlekjes en streepjes. “Precies zoals de grond onder een struikje in het Maleise regenwoud. De zon sijpelt tussen de blaadjes door en laat net zo’n schaduw achter op de grond. Perfecte camouflage dus. Mama lijkt dan weer eerder op een rotsblok met haar zwarte vacht met brede witte streep. Na drie tot zes maanden verkleurt het velletje van het kleintje al. Wie de echte babylooks wil zien, moet zich dus reppen naar de zoo.”

Foto: Zoo van Antwerpen

Bedreigde soort

De Maleise tapir is de grootste tapirsoort en heeft Aziatische roots. De (bedreigde) dieren communiceren door op verschillende manieren naar elkaar te fluiten. Tapirs zorgen op hun eigen manier voor het groen in het regenwoud. Bij het eten van vruchten verteren ze niet alle zaden even goed. Die halfverteerde zaden komen er langs natuurlijke weg weer uit, waardoor ze op die plaats ontkiemen en een nieuwe plant vormen. “Echt groene dieren dus. Je vindt de dieren vaak terug bij waterplassen waar ze baden en waarin ze ook vluchten bij gevaar.”

Foto: Zoo van Antwerpen