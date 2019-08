Overdag werken voor een multinational, ‘s avonds een gigolo: “Steeds meer mensen klussen bij als sekswerker”

Het aantal mensen dat af en toe als sekswerker in ons land werkt, stijgt. Dat blijkt uit een rondvraag van Radio 2 Vlaams-Brabant & Brussel bij belangenverenigingen Utsopi, Espace P en mensen die in de erotische industrie werken zelf. De zender laat die mensen aan het woord in de reeks ‘Sekstaboes Ontbloot’.

Belangenorganisaties zien steeds vaker vrouwen en mannen die een gezin en job hebben, maar evengoed studenten, alleenstaanden of eenoudergezinnen die op het einde van de maand moeilijkheden hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat merken ze door gesprekken op het terrein, maandelijkse bijeenkomsten en annonces. Volgens de politie werken 25.000 à 30.000 mensen in de seksindustrie, maar een exact aantal is moeilijk omdat prostitutie in België geen statuut heeft.

Gigolo

Radio 2 Vlaams Brabant zocht naar getuigenissen van sekswerkers en laat die elke dag om 12.00 uur - tot vrijdag 23 augustus - horen op de radio, in de reeks ‘Sekstaboes ontbloot’. Zo vertelt Alexandra uit Diest, die erotische massages geeft: “Ik ben zelf ooit een rendez-voushotel begonnen en ben dat op termijn gaan combineren met erotische massages. Uiteindelijk heb ik de sprong gewaagd en ben ik een eigen massagesalon begonnen. Al ben ik bij een minderheid, collega’s kiezen eerder voor een job in bijberoep in de erotische industrie, omdat ze de zekerheid van een vaste job niet willen opgeven.”

Verder in de week komt ook een gigolo aan bod die overdag voor een multinational werkt maar een paar keer per maand tegen betaling op date gaat, naast een tantramasseuse die mannen en vrouwen verwent, een eigenares van een stripclub en die van een parenclub.