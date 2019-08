Chronisch slechte slaper? Dat kan hartproblemen opleveren

Mensen die chronisch moeilijk slapen, maken meer kans om cardiovasculaire ziektes te ontwikkelen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de University of Cambridge.

Wetenschappers hebben ontdekt dat mensen die een genetische aanleg hebben voor slapeloosheid een grotere kans lopen op hartfalen, een hartaanval en ziektes aan de kransslagader. Het onderzoek draagt daarmee bij aan eerdere bevindingen waarbij een link gelegd kon worden tussen slecht slapen en cardiovasculaire aandoeningen.

“Als deze resultaten kloppen en we kunnen maatregelen nemen om de slaap van sommigen te verbeteren, kunnen we misschien ook de kans op een hartaanval beperken”, zegt professor en coauteur Hugh Markus van de University of Cambridge.

Uit eerder onderzoek was al gebleken dat er zo’n 250 genetische varianten zijn die chronische slapeloosheid of insomnia in de hand kunnen werken. “De meeste mensen hebben ze niet allemaal, sommigen hebben er een paar, anderen dan weer meer of minder”, zegt Markus nog.