Twitter schrapt Chinese profielen voor ondermijnen protest Hongkong

Het protest in Hongkong is al elf weken aan de gang Foto: EPA-EFE

De Chinese overheid heeft valse informatie verspreid via sociale media, om zo de protestbeweging in Hongkong te breken. Dat melden Twitter en Facebook, die daarom duizenden profielen hebben geschrapt.

Volgens beide bedrijven gaat het om een gecoördineerde actie van de Chinese overheid. Twitter spreekt van 936 actieve accounts, en zo’n 200.000 profielen die al afgesloten werden voordat ze echt operationeel werden. Facebook grijpt tegen slechts 15 accounts in.

Twitter stelt dat de accounts “opzettelijk en specifiek” politieke verdeeldheid in Hongkong zaaien “onder andere door de legitimiteit van het protest te ondermijnen”. Er zijn voldoende aanwijzingen dat de Chinese overheid het initiatief heeft genomen. “We hebben grote clusters accounts geïdentificeerd die op een gecoördineerde manier boodschappen over het protest versterken”.

Bovendien merkt Twitter op dat veel accounts vanop eenzelfde Chinees IP-adres worden beheerd. Dat is opvallend, omdat Twitter in China eigenlijk geblokkeerd is. Behalve de 936 actieve accounts werd een heel ‘spamnetwerk’ van zo’n 200.000 profielen platgelegd. Veel van die 200.000 accounts werden pas aangemaakt nadat Twitter maatregelen begon te nemen.

Facebook kwam na een tip van Twitter tot eenzelfde conclusie. “Hoewel de mensen achter deze activiteiten probeerden hun identiteit te verbergen, vond ons onderzoek links naar personen die banden hebben met de Chinese overheid”, aldus de onderneming in een blog. Het zou gaan om vijf valse accounts, zeven pagina’s en drie groepen.

In een apart bericht laat Twitter weten dat het de advertentievoorwaarden aanpast. Dat moet het de Chinese overheid en door de overheid gecontroleerde media onmogelijk maken om bepaalde tweets uit te lichten.

Elfde week

Het protest is al aan zijn elfde week toe. De actievoerders eisen onder meer democratische hervormingen die de inwoners van Hongkong in staat zouden stellen hun leiders rechtstreeks te verkiezen. Protestgroepen hebben gezworen te blijven strijden tot hun eisen ingewilligd zijn.