“Na zes jaar is het over en uit tussen Jamie Foxx en Katie Holmes”

De relatie tussen het acteurskoppel Jamie Foxx (51) en Katie Holmes (40) was jarenlang een van de publieke geheimen in Hollywood, maar nu heeft het er alles van weg dat de twee niet langer samen zijn.

Onder meer E! News, US Weekly en Page Six melden dat de relatie tussen Jamie Foxx en Katie Holmes voorbij is. Dat doen ze op basis van een verslag van iemand die de actrice tegen vrienden hoorde praten in het restaurant La Esquina in New York. Naar verluidt vertelde Katie er dat ze niet langer samen is met hem.

“Wat Jamie doet is zijn zaak, we zijn al maanden geen koppel meer”, zou ze hebben gezegd. Dat Jamie ondertussen steeds vaker gespot wordt in het gezelschap van de opkomende zangeres Sela Vave voedt die geruchten nog verder.

De eerste roddels over een relatie tussen de twee doken op in 2013, een jaar na de scheiding van Katie met Tom Cruise, met wie ze dochter Suri (13) kreeg. Het duurde echter tot 2018 tot ze dat ook officieel bevestigden en voor het eerst samen te zien waren op de rode loper. Amper een jaar later zou hun sprookje al voorbij zijn.