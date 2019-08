Andy Murray moet opnieuw meteen koffers pakken, maar: “Ik voelde geen enkel pijntje”

Andy Murray (ATP 329) is er niet in geslaagd de eerste ronde te overleven op het ATP-toernooi van Winston-Salem (hardcourt/717.955 dollar). De 32-jarige Brit, die aan zijn terugkeer timmert, verloor tegen de Amerikaan Tennys Sandgren (ATP 73) in twee sets: 7-6 (10/8) en 7-5.

Murray onderging begin dit jaar een ingrijpende heupoperatie. In juni keerde hij al terug in het dubbelspel en vorige week op het Masters 1.000-toernooi van Cincinnati ook in het enkelspel. In Cincinnati verloor de ex-nummer 1 van de wereld echter ook meteen in de eerste ronde van Richard Gasquet.

“Ik voelde geen enkel pijntje”, reageerde Murray. “Dus op fysiek vlak verliep alles naar wens, alleen de vermoeidheid speelde wat meer dan gewoonlijk op. Ook mijn tennis was al wat beter dan vorige week.”

Het toernooi van Winston-Salem geldt als laatste voorbereidingstoernooi in aanloop naar de US Open. Murray sloeg vorige week nog een aanbod af om in het enkel- en dubbelspel deel te nemen aan de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar.