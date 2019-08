Amerikaans tennistalent Amanda Anisimova laat verstek gaan voor US Open na plots overlijden coachende vader

Het 17-jarige Amerikaanse tennistalent Amanda Anisimova (WTA 24) zal niet deelnemen aan de US Open, nadat haar vader en coach Konstantin Anisimova plotseling overleden is. De doodsoorzaak is niet bekend.

Konstantin Anisimova en zijn vrouw Olga verhuisden in 1998 van Rusland naar de Verenigde Staten. Hun dochter Amanda maakte in 2017 indruk met de juniorentitel op de US Open. Eerder dit jaar op Roland Garros in Parijs haalde ze de halve finales dankzij onder meer een zege tegen titelhoudster Simona Halep uit Roemenië.

Het toernooi in New York gaat maandag van start. Deze week zijn de kwalificatierondes aan de gang.

LEES OOK. Blond, Russische roots en supergetalenteerd: dit is het verhaal achter Amanda Anisimova, de 17-jarige sensatie van Roland Garros