Elton John neemt verdediging van Meghan Markle en prins Harry op zich

“Hypocriet”, zo werden Meghan Markle en prins Harry genoemd omdat ze onlangs op reis gingen met een privévliegtuig en tegelijk voor het milieu pleiten. Elton John, een goede vriend van wijlen prinses Diana, verdedigt hen nu en noemt de beschuldigingen “onjuist”.

Vier vluchten met een privéjet in elf dagen, dat is de balans van de reisjes die Meghan Markle en prins Harry de afgelopen tijd maakten. Niet alleen gingen ze haar 37ste verjaardag vieren op Ibiza en vlogen ze naar Nice, Harry nam ook een privéjet om op een klimaatconferentie te speechen over het belang van het beschermen van het milieu. Nochtans stoot zo’n privévliegtuig pakken meer CO2 uit dan een gewone vlucht omdat die minder passagiers vervoert. “Hypocriet”, kopte de Britse pers dan ook.

Kwaadaardig

Elton John heeft nu op sociale media gereageerd op die volgens hem onterechte beschuldigingen. “Ik ben diep bedroefd over het leugenachtige en kwaadaardige verslag in de pers over de privévakantie van de hertog en hertogin van Sussex vorige week in mijn huis in Nice”, steekt hij van wal. “Harry’s moeder Diana was een van mijn beste vrienden. Ik voel mij dan ook verantwoordelijk om Harry en zijn familie te beschermen tegen de inbreuken van de pers die uiteindelijk aan Diana mee het leven hebben gekost.”

“Na een hectisch jaar waarin Harry en Meghan hun harde werk voor goede doelen hebben voortgezet, wilden David en ik het jonge gezin een privévakantie aanbieden in alle rust en de veiligheid van ons huis”, klinkt het verder nog. “Om een hoog niveau van beveiliging te garanderen, voorzagen we hen van een vlucht met een privévliegtuig.”

Karaktermoorden

De zanger laat voorts ook nog weten dat hij aan Carbon Footprint extra betaalde om een CO2-neutrale vlucht te garanderen. Dat geld wordt geïnvesteerd in milieuprojecten, zoals het planten van bomen of het zetten van zonnepanelen, om de CO2 in de lucht te verminderen. “Ik heb veel respect voor Harry en Meghan en hun inzet voor goede doelen. Daarom roep ik de pers op om deze onophoudelijke en onware moorden op hun karakter, die haast op dagelijkse basis plaatsvinden, te stoppen.”