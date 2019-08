Zuid-Koreaan Lee wint als eerste dove tennisser ooit duel op ATP-toernooi: “Velen grapten over mijn handicap”

De Zuid-Koreaan Duckhee Lee (ATP 212) schrijft geschiedenis. De 21-jarige Lee plaatste zich maandag voor de tweede ronde van het ATP-toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem (hardcourt/717.955 dollar) en is zo de eerste dove tennisser ooit die een partij wint op de hoofdtabel van een ATP-toernooi.

Lee haalde het in de eerste ronde van de Zwitser Henri Laaksonen (ATP 120) in twee sets: 7-6 (7/4) en 6-1. In de tweede ronde wacht de Pool Hubert Hurkacz (ATP 40), het derde reekshoofd.

“Velen grapten over mijn handicap en verklaarden dat ik nooit zou kunnen tennissen, maar ik toonde iedereen dat het wel mogelijk is”, reageerde Lee na zijn winst. “Mijn boodschap voor slechthorenden is dan ook om nooit op te geven. Wie ervoor gaat, kan alles bereiken.”

Lee kan op het tennisveld nagenoeg niets horen, zoals het ruisen van de bal en instructies van de umpire. Voor dat laatste moet hij beroep doen op handgebaren.