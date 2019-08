VN-vertegenwoordigers onderhandelen in New York over Oceanenverdrag

In New York zijn vertegenwoordigers uit de hele wereld bijeen om er op vraag van de Verenigde Naties te onderhandelen over een wereldwijd Oceanenverdrag. Ook de Spaanse acteur Javier Bardem en An Lambrechts, verantwoordelijke voor de Belgische Protect The Oceans-campagne van Greenpeace, zijn van de partij.

Bardem vroeg in een fel pleidooi op de zetel van de Verenigde Naties aan de VN-afgevaardigden om bij hun regeringen aan te dringen op een sterk mondiaal Oceanenverdrag dat moet helpen om tegen 2030 minstens 30 procent van de wereldzeeën te beschermen.

“Wat er tijdens deze conferentie gebeurt, zal een diepe impact hebben op het leven in onze oceanen en op de toekomst van de mensheid. De afgevaardigden moeten beseffen dat de wereld toekijkt, we kunnen het ons niet veroorloven om dit fout aan te pakken”, verklaarde Bardem, die deelneemt aan een campagne van milieuorganisatie Greenpeace.

“Onze oceanen staan op het punt om te bezwijken en we zijn allemaal deels verantwoordelijk”, luidde het voorts. De acteur betreurde tot slot de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om de Verenigde Staten terug te trekken uit het akkoord van Parijs, een onderdeel van het Klimaatverdrag. “We kunnen niet in ontkenning leven”, hekelde hij.

Aan het begin van de VN-conferentie werd vervolgens in avant-première de documentaire “Sanctuary” van regisseur Alvaro Longoria getoond, over diens reis naar de Weddellzee bij Antarctica, een gebied dat dringend bescherming nodig heeft. Bardem, die de documentaire produceerde, nam ook zelf deel aan deze expeditie.

An Lambrechts sloot zich aan bij het pleidooi van Bardem. “Onze oceanen behoren tot de minst beschermde gebieden ter wereld. Deze onderhandelingen zijn onze beste kans om minstens een derde van onze oceanen te beschermen tegen 2030. Dat is volgens wetenschappers nodig om de klimaatcrisis het hoofd te bieden, de biodiversiteit te beschermen en de voedselzekerheid van miljoenen mensen veilig te stellen. België heeft al een ambitieuze positie ingenomen. We rekenen op ons land om een voortrekkersrol te blijven spelen in de onderhandeling van een nieuw en sterk VN-Oceanenverdrag”, aldus Lambrechts in een mededeling van Greenpeace.