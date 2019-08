Guy Van Sande spreekt voor het eerst na veroordeling: “Toen ik nuchter was heb ik mijn chats herlezen, misselijk werd ik ervan”

Een maand na zijn veroordeling voor het verspreiden en produceren van kinderpornografisch materiaal heeft acteur Guy Van Sande (56) voor het eerst gereageerd. In Dag Allemaal zegt hij onder meer dat hij er “een kick van kreeg om mee te gaan in de wildste fantasieën” van seksuele perverten.

“Ik heb enorm veel spijt dat ik indirect een bijdrage heb geleverd aan een verachtelijke wereld”, aldus de voormalige ‘Zone stad’-acteur. “En natuurlijk verwacht ik geen stormvloed aan begrip, hoogstens hoop ik wat nuance aan te brengen en de juiste feiten mee te geven.”

Van Sande wijt zijn problemen aan een cocaïneverslaving. “Eerst was er de drang naar drugs, om me te ontspannen, maar daardoor werd ik zo wellustig dat ik een drang naar porno kreeg. Op den duur primeerde die en voedde die drang mijn drugsverslaving. Ik had cocaïne nodig om die extreme porno te kunnen bekijken. Nuchter kreeg ik die niet verteerd. Absurd toch? Zo dom, zo pijnlijk.”

Op zijn proces bleek ook dat Van Sande vaak op perverse chats actief was. “Vreselijke gesprekken”, geeft hij toe. “Mijn maag keert ervan om als ik eraan denk. Je komt daar mensen tegen met extreme seksuele interesses. Onder invloed kreeg ik daar een kick van, om het meest choquerende bij hen op te zoeken en hen daarin te bedienen, mee te gaan in hun wildste fantasieën. Toen ik die chats nadien herlas, werd ik letterlijk misselijk.”