Rob Vanoudenhoven toont zijn zwembad: “Betaald door VTM”

Rob Vanoudenhoven (51) heeft thuis een zwembad met het logo van VTM groot in een boordsteen. In het tweede seizoen van Ge hadt erbij moeten zijn legt hij uit waarom.

Tv-maker en publieksopwarmer Rob Vanoudenhoven kreeg een tijdje geleden Ruth Beeckmans over de vloer, die bij hem een straf verhaal kwam optekenen voor het programma Ge hadt erbij moeten zijn. Toen Beeckmans opmerkte dat Vanoudenhoven een zwembad had, vertelde hij dat hij het liet aanleggen voor zijn dochter Emma (19). Die zit in een rolstoel nadat ze bij de geboorte hersenschade opliep. “Ik heb drie jaar bij VTM gewerkt”, zei Vanoudenhoven”, dus kon het er wel van af”.

Het VTM-logo viel iets groter uit dan Rob had gedacht.

Opmerkelijk is wel dat Vanoudenhoven in de boordsteen van het zwembad in grote letters het logo van VTM liet zetten. Dat staat er al tien jaar in, vertelt hij ons: “Ik wou dat logo in die boordsteen als een soort knipoog naar mijn vrienden. VTM heeft mijn zwembad betaald, zoiets. Ik had het logo aan de zwembadbouwer gegeven en gezegd: groter dan dit hoeft het niet te zijn. Ik wou dat logo klein langs de zijkant, pas zichtbaar wanneer ik iemand er attent op zou maken. De boordsteen werd gelegd toen ik niet thuis was; het was iets groter uitgevallen dan ik had gedacht. Mijn vrouw was er niet zo gelukkig mee, maar we hebben het zo gelaten. Ik kreeg er aanvankelijk wel wat commentaar op, maar nu hebben al mijn vrienden het intussen wel gezien. Of we zetten er een bloempot op.”

Naast Rob Vanoudenhoven vertellen ook heel wat andere BV’s een straf verhaal in Ge hadt erbij moeten zijn. Ook Jeroen Meus, Adriaan Van den Hoof, Evi Hanssen, Mathias Coppens en Kürt Rogiers hebben een verhaal dat wordt nagespeeld door acteurs als Ruth Beeckmans, Ben Segers, Sven De Ridder en Stefaan Degand. Het programma is vanaf september te zien op VTM.