Miguel Wiels en Niels Destadsbader lanceren nieuwe Vlaamse boyband

Vlaanderen heeft een nieuwe boyband: BOBBY. Vijf fruitige tieners die het doen in het Engels, vijf keer warrig haar. En ze worden omringd met de beste zorgen: het groepje komt uit de koker van Les Flamands, het creatief bedrijf van Miguel Wiels, Niels Destadsbader en Peter Van de Veire.

Toegegeven, het recente verleden was niet altijd mild voor jongensgroepjes van eigen bodem. Kent u Buurland nog, of Boycode? Nee? Houden zo. Zulke projecten zijn veelal een optelsom van weinig visie en bedenkelijke songschrijverij, gedoemd tot een korte levensduur. Zelfs tonnen enthousiasme van de bandleden krijgt dat niet gecompenseerd.

Ook Miguel Wiels is zich bewust van die context. “Boybands zijn zelden een lang leven beschoren. Maar op dit moment is er zelfs geen enkele actief, dus ik zie toch opportuniteiten. Een eigen muziekgroepje starten was iets wat ik bovendien al een hele tijd wou doen.” Daar komt bij dat hij met zijn creatief bedrijf Les Flamands, met daarin ook Niels Destadsbader en Peter Van de Veire, over flink wat ervaring beschikt. “We hebben talent in huis en al heel wat kilometers gelopen. Ik denk dat we goed gewapend zijn.”

Meteen chemie

Enter BOBBY, vijf vlotte jongens die upbeat pop brengen. Dat bandje kwam heel organisch tot stand: niet door de leden gericht weg te plukken bij andere projecten, maar als het resultaat van audities. “We hebben enkele open sessies gehouden, zonder beperking of grenzen. Iedereen die iets kon, was welkom. Voor hetzelfde geld waren we dus geland op een meidengroepje. Maar tussen deze jongens was er meteen chemie”, zegt Wiels.

Daarna werd er geëxperimenteerd met de act. “We hebben even geprobeerd om in het Nederlands te zingen, maar Engels voelde al snel natuurlijker aan. De eerste single Hey don’t you know werd geschreven door Raf Van Brussel en verschijnt op 6 september. En ook op alle andere vlakken werden de jongens bijgestaan. Hoe sta je op een podium, hoe pak je bindteksten aan, op alles hebben we geoefend.” Naast de muziek krijgt de groep bovendien ook een druk leven online. Er zal hard worden ingezet op de sociale media, met foto’s, video’s en verhalen; zo moet een heel universum ontstaan rond BOBBY.

En vanwaar de naam BOBBY? “Die doelt het op het speelse van de jongens. Ze zijn nog net geen BOB, ze hebben nog niet alle verantwoordelijkheden van een volwassene. En we moeten daar ook niet gek over doen: we zullen in eerste instantie vooral een tiener- en meisjespubliek aanspreken. Maar de bedoeling is wel dat we breder gaan. Ik wil dat mijn moeder BOBBY ook leuk vindt”, besluit Wiels.

De leden

Brecht (21, Landen) wou vroeger profvoetballer worden, maar is nu toch afgestudeerd als leraar lager onderwijs. Hij kan overweg met gitaar, drum, piano én een eenwieler.

Ryan (18, Mechelen) deed ervaring op in het improvisatietheater en mocht zijn kunnen al tonen in 4eVeR en de musicals Oliver en Kadanza. Hij zong bovendien twaalf jaar in een koor.

Aaron (17, Aalst) spreekt een woordje Spaans en speelt in zijn vrije tijd basketbal. Hij is naar eigen zeggen “zot van appels én van zingen”. Je kon ’m al zien in onder meer Kadanza, The voice kids, 4eVeR (Ketnet) en Kosmoo (Studio 100).

Ruben (18, Molenbeek) speelt piano, zingt en acteert. En hij heeft een kat, Dexter, genaamd naar de seriemoordenaar uit de gelijknamige tv-serie. Bij Ketnet kennen ze hem intussen goed: hij speelde mee in Kadanza en 4eVeR.

Simon (18, Lochristi) gaat helemaal voor zijn muzikale droom en studeert songwriting aan kunstacademie Muda in Evergem. Hij maakt al eigen nummers als Simon heart en speelt gitaar. Dit leert zijn bio ons ook nog: “Hij gaat altijd goed gekleed.”

Zaterdag 31/08 debuteert BOBBY live op Buikrock in Deerlijk.