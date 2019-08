Lidl dekt zich al in tegen no deal-brexit: “Leveranciers moeten extra kosten zelf betalen”

De Ierse tak van Lidl heeft Britse leveranciers eraan herinnerd dat zíj de kosten voor import naar Europese Unie zullen moeten betalen, als er straks een no deal-brexit komt. Voor klanten zal in de winkel dus de prijs hetzelfde blijven.

De supermarktketen zegt dat in het contract een “delivery duty paid” is opgenomen, die stelt dat leveringskosten - inclusief toeslagen op export vanuit het Verenigd Koninkrijk naar de Europese Unie – de verantwoordelijkheid is van de leverancier. Daarvoor heeft Lidl ook al samengezeten met de Britse leveranciers, om misverstanden hierover te vermijden.

Leveranciers vertelden de krant The Times dat ook andere supermarkten hen gelijkaardige deals willen opleggen.