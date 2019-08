AsseChristophe Hazaer had zijn nichtje nog gewaarschuwd dat ze met niemand moest meerijden. Maar Kayleigh Leemans (14) uit Asse (Vlaams-Brabant) stapte maandagnacht toch bij een vriend in de auto. De Fiat reed frontaal in op een geparkeerde vrachtwagen. Kayleigh kwam om, twee anderen zijn zwaargewond.