BrusselEind deze week buigen N-VA, CD&V en Open Vld - de partijen die samen een Vlaamse regering willen vormen - zich voor de eerste keer over de bevoegdheid Welzijn. Ouderenzorg is een van de dossiers die op tafel zal liggen. Vraag is of N-VA de persoonsvolgende financiering zal aankaarten.