Eén jaar later: fans maken zich ernstig zorgen over beleid van hun club

Nog geen jaar geleden sierde de Japanse vlag het Truiense supportersvak, na het behalen van een felbevochten punt bij Anderlecht. Maar in voetbal gaat het snel: op de Bosuil hadden de STVV-fans deze leuze voor de clubeigenaar: ‘Fuck DMM!’. “De droge boodschap kwam zwaar over, maar het protest op zich was meer dan terecht. Zelfs met nog enkele transfers wordt het een moeilijk seizoen”, zeggen Mike Swysen, voorzitter van het Supportersverbond en Kris Vanmunster, diehard van het Truiense legioen.