Wat eerst leek op een pijnlijk einde van zijn Tour, wordt mogelijk een pijnlijk kruis over zijn crosswinter. Eén maand na zijn val en opgave in de Tour is Wout van Aert nog altijd niet verlost van zijn krukken. “Ik moet nog drie weken rusten vooraleer ik echt mag revalideren”, aldus Van Aert. Zijn entourage acht crossen deze winter voorlopig onmogelijk.