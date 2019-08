Eddy Claes kreeg afgelopen weekend dieven over de vloer die aan de haal gingen met... tien duiven. Grootse prijsvogels waren het niet, maar de dieven hadden wel veel voor hen over. Eddy hoopt dat de dieven de duiven weer vrijlaten.

Doorgaans gaan dieven op zoek naar geld of juwelen, maar in Kortenaken gingen ze afgelopen weekend met Eddy’s duiven aan de haal. Toen Eddy Claes zondag naar zijn duiventil achter in de tuin ging, had ...