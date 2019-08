Willy Naessens tast diep in de buidel op Waregem Koerse: juweel van 10.000 euro voor mooiste hoed

Straks dingen dames op Waregem Koerse weer naar de titel van mooiste hoed. Niet enkel voor de eer, ook omdat er fameuze prijzen te winnen zijn. Zoals een juweel van 10.000 euro.

Wie de “Willy Naessens Hat Trophy” wint, krijgt daarvoor een halsketting ter waarde van 10.000 euro. Juwelier Bourgois uit Waregem ontwierp die zelfs speciaal voor Waregem Koerse.

Verder is er ook een voucher van 1.000 euro voor een Club Med-reis te winnen, en een 2-daagse busreis met gastronomisch arrangement in het restaurant van Wout Bru in Durbuy. Bovendien krijgen de winnaressen, geselecteerd door een professionele jury, samen 5.000 euro aan geldcheques om te schenken aan een goed doel, betaald door Willy Naessens zelf.