Red Panthers leggen Rusland makkelijk over de knie en zijn na twee wedstrijden groepsleider op EK hockey

De Belgische hockeyvrouwen hebben een makkelijke 4-1-zege geboekt tegen Rusland op het EK hockey. Doordat Spanje ’s werelds nummer één Nederland op een gelijkspel hield, zijn de Red Panthers na twee wedstrijden ook groepsleider. In de laatste wedstrijd volstaat een gelijkspel tegen Spanje om door te stoten.

Rusland koos niet voor betonhockey, wat België ruimte bood om zijn aanvallende manoeuvres te ontplooien. Dat plaatselijke overwicht leidde al snel tot de vroege 1-0 van Louise Versavel. Na een sublieme solo van Emma Puvrez kon Anne-Sophie Weyns al snel aandikken tot 2-0. Een penalty corner, afgedwongen door het woelwater Ballenghien, omgezet door Vanden Borre, voegde daar nog een derde doelpunt aan toe. Het waren de vruchten van veel overmacht en aanvalsdrift, maar een slordig moment in de Belgische verdediging liet Rusland warempel tegenscoren: 3-1 bij de rust.

De bezoekers hadden een half uur naar adem moeten happen, maar putten toch moed uit die goal. Van de overmacht uit het eerste kwart was al lang geen sprake meer. De Panthers konden de bal niet lang genoeg in eigen rangen houden en moesten zelfs blij zijn dat Rusland een penalty corner rateerde. Na dat rommelkwart kwam de 4-1 van Versavel als geroepen.

Wilrijk had eerder op de dag met verbijstering vastgesteld hoe Spanje een Nederlandse stormloop had doorstaan: 1-1. Dat gelijkspel maakt wel dat de Panthers als groepsleider de laatste speeldag aanvatten. Daar wacht morgenavond Spanje voor de dood-of-de-gladiolen confrontatie. Winst tegen de Iberiërs betekent dat België als primus van zijn groep de halve finale van vrijdag bereikt, waar Duitsland of Engeland de opponent zal worden. Ook een gelijkspel tegen Spanje volstaat dankzij het betere doelsaldo voor kwalificatie. Een nederlaag tegen Spanje is fataal, tenzij Nederland niet zou winnen tegen het zwakke Rusland. Maar daar gelooft niemand in.